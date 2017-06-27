باكايوكو في العاصمة الإنجليزية لندن تمهيداً لتوقيعه رسمياً مع البلوز

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي قد وصل إلي العاصمة الإنجليزية لندن منذ يوم أمس الأثنين, وذلك تمهيداً لتوقيعه رسمياً مع فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير أيضاً أنه من المتوقع أن يُجري اللاعب الفرنسي الفحوصات الطبية اللازمة خلال ال 48 ساعة المقبلة, ومن ثم سوف يقوم النادي اللندني بتقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي, ومن المتوقع أيضاً أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

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وبذلك سيكون فريق تشيلسي قد نجح في إجراء أولى صفقاته الرسمية في الصيف الحالي, علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن الفرنسي تيموي باكايوكو سوف يكون في صفوف فريق تشيلسي في الموسم المقبل, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز في ضمه, وخاصة مع إقتراب رحيل أيضاً متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش إلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وهو ما سيجعل الفرنسي نغولو كانتي يكون وحده في مركز محور الإرتكاز في الفريق, وبكل تأكيد يُدرك المدرب أنطونيو كونتي جيداً أنه في حاجة ماسة إلي محور إرتكاز أخر يُساند كانتي على مدار الموسم في حالة أراد الفريق المنافسة على جميع الألقاب الممكنة, مما جعل التعاقد مع الفرنسي تيموي باكايوكو هدفاً رئيسياً للبلوز.