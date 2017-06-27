توتنهام يجد البديل الأمثل لظهيره الأيمن كايل والكر

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كشفت صحفية ميرور الإنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد وجد البديل المناسب لظهيره الأيمن الإنجليزي كايل والكر, والذي بات قريباً من الرحيل عن قلعة السبيرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في إتجاه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وهو ما دفع إدارة النادي إلي البحث بشكل ضروري عن ظهير أيمن صاحب إمكانيات كبيرة لخلافة لاعبه كايل والكر, وقد أشارت الصحيفة إلي أن إدارة نادي توتنهام قد وضعت عينها على الظهير الأيمن البرتغالي سيدريك سواريس لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي, وذلك نظراً لتألقه اللافت سواء مع فريقه ساوثهامبتون في الموسم الماضي, أو تألقه مع منتخب بلاده البرتغال أيضاً في كأس أمم أوروبا في نسختها الآخيرة في صيف العام الماضي 2016 م على الأراضي الفرنسية والتي فاز بها المنتخب البرتغالي, وحتى في مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام حالياً على الأراضي الروسية ولا يفصل المنتخب البرتغالي عن التتويج سوى مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب تشيلي ومن ثم المباراة النهائية.

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وبذلك سيكون فريق توتنهام هوتسبير قد إنضم إلي الصراع على اللاعب سيدريك سواريس, وذلك رفقة كلاً من فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق برشلونة الإسباني, ولكن وفي مقابل ذلك بدأت إدارة نادي ساوثهامبتون في التحرك سريعاً لتقديم عرض جديد إلي لاعبه البرتغالي من أجل تجديد عقده مع النادي, علماً بأنه كان قد تعاقد معه في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 4,7 مليون جنيه إسترليني.