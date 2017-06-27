نجل زيدان يقترب من مغادرة البيت الملكي على سبيل الإعارة

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفرنسي إنزو زيدان لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ونجل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بات قريباً للغاية من الرحيل عن صفوف البيت الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في إتجاه فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك القرار بالإتفاق بين اللاعب إنزو زيدان ووالده زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي, وذلك من أجل أن يتمكن اللاعب الفرنسي الواعد صاحب ال 22 عاماً من إكتساب المزيد من الخبرات مع فريق يُمكن أن يُشارك معه بصفة أساسية طوال الموسم, بعكس الوضع الذي مر به اللاعب في الموسم الماضي رفقة فريقه ريال مدريد حيث كان حبيساً على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات, علماً بأنه صعد من فريق الناشئين بالنادي الملكي في مطلع الموسم الماضي.

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ولكن وبالرغم من قلة مشاركة اللاعب الشاب إنزو زيدان مع الميرنغي, إلا أنه قدم مستوى رائعاً للغاية كلما دفع بيه والده ومدرب الريال زين الدين زيدان إلي أرض الملعب, وإضافة لذلك فإنه قد فاز في أولى مواسمه مع الفريق الأول بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا, مما جعل عدة أندية إسبانية ترغب في الظفر بخدماته ولو على سبيل الإعارة, ويـأتي على رأس تلك الأندية فريق ديبورتيفو ألافيس الذي تألق في الموسم الماضي ونجح في البقاء في الليغا كما وصل أيضاً إلي نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي حالة نجاح الصفقة سوف يكون إنزو زيدان هو ثاني لاعب شاب يُغادر البيت الملكي على سبيل الإعارة بإتجاه فريق ديبورتيفو ألافيس, حيث سبقه في تلك الخطوة المدافع الملكي ماركوس لورينتي في الصيف الماضي.