جوارديولا يأمل في حسم 3 صفقات قبل معسكر الفريق الصيفي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يأمل في أن تتمكن إدارة ناديه من حسم 3 صفقات في غاية الأهمية للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك تحديداً قبل أن يُسافر الفريق الإنجليزي إلي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل معسكره الصيفي تحضيراً للموسم المقبل.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية في التعاقد رسمياً مع الحارس البرازيلي الواعد إيدرسون قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي وصانع الألعاب البرتغالي الواعد أيضاً برناردو سيلفا قادماً من فريق موناكو الفرنسي, ليبقى أمام الفريق الآن 3 أهداف رئيسية قبل إنطلاق تحضيراته الصيفية, وهم الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي والظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس والذي كان لاعباً في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي قبل أن يفسخ عقده مع سيد إيطاليا في الأسبوع الماضي.

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وإضافة لهم الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو, وفي حالة نجاح فريق مانشستر سيتي في حسم جميع الصفقات التي يرغب بها سيكون بذلك المدرب بيب جوارديولا قد نجح في سد معظم ثغرات الفريق والتي كانت نقطة ضعف واضحة عليه في الموسم الماضي.

وفي مقابل كل تلك التعاقدات قام الفريق بالإستغناء عن خمسة لاعبين من صفوفه مباشرة عقب نهاية الموسم الماضي, وهم الحارس ويلي كاباييرو والظهير الأيمن بابلو زاباليتا والظهير الأيمن باكاري سانيا والظهير الأيسر غايل كليشي والجناح الأيمن خيسوس نافاس.