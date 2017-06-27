الصراع يشتعل بين ثلاثة أطراف على مدافع أرسنال

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الصراع قد إشتعل بين ثلاثة أندية وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الفرنسي لوران كوسيلني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, علماً بأن هذه الأندية هي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي وفريق ميلان الإيطالي.

ولكن وفي الوقت ذاته وبالرغم من ذلك الإهتمام الكبير بالمدافع الفرنسي, إلا أن لوران كوسليني قد أكد في الفترة الآخيرة أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي أرسنال سواء في الصيف الحالي أو في المستقبل القريب, وذلك بالرغم من أن الفريق اللندني لن يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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هذا وتأتي رغبة الأندية في ضم المدافع الفرنسي لوران كوسيلني صاحب ال 31 عاماً نظراً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية, وخاصة وأنه يلعب في دوري كبير مثل الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك منذ عام 2010 م حينما تعاقد معه النادي اللندني قادماً من صفوف فريق لوريان الفرنسي, ولكن ربما العائق الكبير أيضاً في حالة قرر المدافع كوسيلني الإنتقال من فريقه أرسنال أنه يمتلك عقداً مع الفريق اللندني يمتد حتى صيف عام 2020 م وقيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده تصل قيمتها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهته يأمل الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال في الحفاظ على مدافعه المخضرم في الموسم المقبل, والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة وعلى رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب البريمرليغ.