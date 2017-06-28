موعد مباراة البرتغال وتشيلي في كأس القارات 2017 م

Advertisements

أنهى كلاً من المنتخب البرتغالي ونظيره منتخب تشيلي تحضيراتهما إستعداداً منهما للموقعة المرتقبة بينهما اليوم الأربعاء, وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البرتغالي المباراة باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره مثله مثل المنتخب التشيلي, وذلك من أجل حجز مقعداً لهما في الدور النهائي من عمر المسابقة القارية والذي سوف يُقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ولعل الصراع على أرض الملعب سيكون كبيراً للغاية بين كلاً من نجوم المنتخبين, فالمنتخب البرتغالي يُعول في المقام الأول بكل تأكيد على الدون كريستيانو رونالدو والذي يمكنه أن يحسم المباراة لوحده ويمكن أيضاً أن يقود المنتخب للتتويج في نهاية المطاف, وإضافة له النجم الآخر ريكاردو كواريزما والنجم لويس ناني والنجم الصاعد برناردو سيلفا, أما المنتخب التشيلي فسيكون إعتماده الرئيسي على اللعب الجماعي كما هو معتاد دائماً, ولكن أيضاً يمكن أن يُقرر مصير المباراة كلاً من نجومه أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز وإدواردو فارغاس.

وكان المنتخب البرتغالي قد حقق إنتصارين في دور المجموعات على حساب كلاً من منتخب روسيا ومنتخب نيوزيلندا فيما سقط في فخ التعادل أمام المنتخب المكسيكي, أما منتخب فقد حقق إنتصار وحيد في دور المجموعات على حساب منتخب الكاميرون فيما سقط في فخ التعادل أمام كلاً من منتخب ألمانيا ومنتخب أستراليا.

هذا وسوف تكون المباراة منقولة مباشرة على قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وبي إن سبورتس HD 1 المشفرة.