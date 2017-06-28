لوكاس على مشارف الرحيل عن قلعة أنفيلد رود

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ذكرت تقارير صحفية تركية أن فريق طرابزون سبور التركي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي لوكاس ليفا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك نظراً لخبرة اللاعب البرازيلي الكبيرة في الملاعب الأوروبية وخاصة وأنه يلعب في دوري بحجم الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا ويتبقى في عقد اللاعب البرازيلي لوكاس ليفا سنة واحدة فقط مع فريقه الحالي ليفربول, ولكن ربما قد تسمح له إدارة النادي بالرحيل في الصيف الحالي بشكل مجاني وذلك بسبب عدم رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في تواجد اللاعب البرازيلي ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل.

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وهو الأمر الذي سيدفع اللاعب إلي التفكير جدياً في الرحيل بأي طريقة ممكنة عن الريدز قبيل إنطلاقة الموسم المقبل وخاصة في حالة أراد أن يكون له مكاناً في التشكيلة الأساسية ضمن الفريق الذي يلعب له, على أمل أن يكون متواجداً ضمن قائمة منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ولكن ربما العائق الأبرز في إتمام الصفقة هو الراتب الأسبوعي الذي يُريد أن يتقاضاه البرازيلي لوكاس ليفا, حيث يتقاضى اللاعب حالياً راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني, وهو ما يبدو صعباً للغاية على إدارة فريق طرابزون سبور التي لا تمتلك الموارد المالية الكبيرة من أجل تغطية مبلغ مثل ذلك بصفة شهرية ويتقاضاه لاعب واحد فقط.