الزمالك يفوز بهدفين على بتروجيت

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فاز نادي الزمالك على نادي بتروجيت في مسابقة الدوري الممتاز، بهدفين مقابل لا شيء في إطار الأسبوع الـ 32 لبطولة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك على بتروجيت يرفع رصيده إلى 63 نقطة، ويتجمد نادي بتروجيت رصيده البالغ 42 نقطة، ويصل نادي الزمالك إلى المركز الثالث في الترتيب في بطولة الدوري الممتاز، ويصل نادي بتروجيت في المركز الثامن في الترتيب بالدوري.

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وشهد التشكيل الأساسي لنادي الزمالك وفق خطة مدربه إيناسيو البرتغالي مشاركة، حسام باولو، محمود دونجا، شوقي السعيد، محمد مجدي، ولعب كبديل إيمانويل مايوكا، محمد مسعد، إبراهيم صلاح.

ومنح المدرب البرتغالي إيناسيو الفرصة لمشاركة جميع البدلاء الفرصة للمشاركة لتحديد مستواهم لتحديد قائمة الراحلون في الميركاتو الصيفي القادم عن نادي الزمالك.

وسجل أهداف المباراة في الدقيقة 24 معروف يوسف الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من اللاعب شيكابالا، كما تم تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 بتمريره من أحمد توفيق يغتنمها اللاعب ستانلى ويحقق الهدف.

وبعد تسجيل اللاعب معروف يوسف الهدف ليعلن عن عودته إلى تسجيل الأهداف من جديد بعد غياب ثمانية عشر شهراً؛ منذ تسجيله آخر هدف له في عام 2015 وبالتحديد في 28 ديسمبر.

شاهد مباراة الزمالك وبتروجيت غياب من مجلس إدارة نادي الزمالك لسفر كل أعضاء إدارة نادي الزمالك للسفر خارج القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر، وحضر المباراة جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق، وإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك.

ولعب كريم طارق في التشكيلة الأساسية لنادي بتروجيت أمام نادي الزمالك، وحرص اللاعب عمرو طارق مدافع نادي إنبي على التواجد لحضور مباراة الزمالك وبتروجيت لمشاركة أخيه كريم طارق في حضور المباراة.