ألفيس يقول وداعاً لجماهير يوفنتوس بعد موسم واحد فقط

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قام النجم البرازيلي والظهير الأيمن داني ألفيس في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء بتوديع جماهير فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي, وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه الرسمي في إنستجرام وأرفقها أيضاً برسالة إلي جماهير اليوفي شكرهم فيها على ذلك الموسم الذي قضاه رفقة النادي, وخاصة وأن جماهير اليوفي كانت تدعم البرازيلي داني ألفيس منذ مجيئه وحتى وقت رحيله وذلك لما قدمه اللاعب من عطاء كبير على أرض الملعب طوال الموسم الماضي.

وتأتي تلك الخطوة من جانب البرازيلي داني ألفيس بعدما كان قد فسخ عقده بالتراضي مع النادي الإيطالي في ختام الأسبوع الماضي, وذلك بالإتفاق مع المدير الرياضي للنادي بيبي ماروتا الذي تعامل مع ألفيس بإحترافية كبيرة للغاية وإحترم قرار البرازيلي الذي رغب في الرحيل عن إيطاليا.

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هذا ومن المتوقع أن يتجه البرازيلي داني ألفيس الآن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, وتحديداً إلي صفوف فريق مانشستر سيتي وذلك بسبب رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في التعاقد معه لكي يكون عنصراً بارزاً في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وخاصة وأن فريق مانشستر سيتي في الموسم المقبل سيكون تحت ضغوطات كبيرة جداً من جانب جماهيره, وبكل تأكيد سوف يكون هدفه الرئيسي هو التتويج بلقب البريمرليغ وأيضاً المنافسة وبقوة على بقية الألقاب الممكنة وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا.