نيوكاسل يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو لوبيز لاعب فريق بنفيكا البرتغالي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في أولى صفقات الفريق الرسمية عقب عودته من جديد إلي أحضان الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإسباني رافاييل بينيتز مدرب فريق نيوكاسل يونايتد, حيث يرغب المدرب الإسباني في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر الممكنة وذلك من أجل تفادي العودة من جديد إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع نهاية الموسم المقبل, وليس ذلك فحسب بل ترغب إدارة النادي في أن يتمكن فريقها من إنهاء البريمرليغ في إحدى المراكز المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية في الموسم بعد المقبل سواء كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى مسابقة الدوري الأوروبي, ولم لا أيضاً المنافسة على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.

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هذا وأشارت التقارير إلي أنه من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, وذلك نظراً لمستوى اللاعب الكبير وإمكانياته العالية مما جعل إدارة نادي بنفيكا تُطالب بذلك المبلغ في حالة التخلي عنه بشكل نهائي, علماً بأنه كان مُعاراً إلي صفوف فريق خيتافي الإسباني في الموسم الماضي وخاض معه 27 مباراة في الدرجة الثانية كما ساهم أيضاً في صعود الفريق من جديد إلي أضواء الدوري الإسباني.

وكان المدافع ليساندرو لوبيز قد تعاقد مع فريق بنفيكا في صيف عام 2013 م ولمدة 5 مواسم, ولكنه لم يتمكن من المشاركة مع الفريق البرتغالي طيلة هذه الفترة سوى في 28 مباراة رسمية فقط.