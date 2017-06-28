تيو يؤكد أن حلمه منذ الصغر هو أن يكون لاعباً في ريال مدريد

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إعترف الظهير الأيسر الإسباني الواعد تيو هيرنانديز بأن حلمه منذ أن كان ولداً صغيراً هو أن يكون لاعب كرة قدم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني, وجاء ذلك في حوار حصري مع اللاعب أجراه مع صحيفة ماركا الإسبانية يوم أمس الثلاثاء, وذلك بعدما تجاوز اللاعب الإسباني الفحوصات الطبية تمهيداً لإنتقاله بصفة رسمية إلي الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبالرغم من أن النادي الملكي لم يعلن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي عن الصفقة, إلا أنه من المتوقع أن يحدث ذلك في خلال اليومين المقبلين حيث سيتم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي ومن ثم تقديمه في ملعب سانتياغو بيرنابيو بقميص الميرنغي.

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هذا وكان الإسباني تيو هيرنانديز مُعاراً في الموسم الماضي من فريقه الأصلي أتليتكو مدريد الإسباني إلي صفوف فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني, والذي قدم معه مستوى رائعاً للغاية وساهم في إنهاء الفريق الموسم في منتصف ترتيب الدوري الإسباني, كما ساهم أيضاً في بلوغ الفريق الدور النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق برشلونة, علماً بأن تيو قد سجل هدفاً في غاية الروعة في مرمى البارسا في تلك المباراة.

وإضافة لحديثه أيضاً مع صحفية ماركا قال تيو أنه متحمس للغاية لكي يكون بجانب أفضل اللاعبين على مستوى العالم, مؤكداً أنه سوف يُقاتل من أجل حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للميرنغي بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً نظراً لتواجد الظهير البرازيلي المخضرم مارسيلو في نفس مركزه.