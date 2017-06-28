تشكيلة ريال مدريد المتوقعة للموسم المقبل 2017-2018 م

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل 2017 – 2018 م, والتي أوضحت فيها كامل عناصر الفريق سواء كانت الأساسية أو الإحتياطية والتي أبانت على تمسك الفريق الملكي بمعظم عناصره في الموسم المقبل وعدم التفريط سوى في عناصر قليلة للغاية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وأيضاً عدم التعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد نظراً لعدم إحتياج الفريق الملكي تقريباً لإي إنتدابات في أي خط من خطوطه.

وجائت التشكيلة التي توقعتها صحيفة ماركا على النحو التالي, في حراسة المرمى كلاً من الثنائي كيلور نافاس وكيكو كاسيا وفي خط الدفاع كلاً من القائد سيرخيو راموس وناتشو ورافاييل فاران والشاب فاليخو وداني كارفاخال ودانيلو ومارسيلو وتيو هيرنانديز, أما في خط الوسط فيتواجد كلاً من كاسيميرو وماركوس لورينتي ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش وتوني كروس وإيسكو, أما في خط الهجوم فيتواجد كلاً من غاريث بيل ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو وألفارو موراتا وكريم بنزيمة.

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وفي حالة إستقر الفريق الملكي على هذه القائمة من اللاعبين في الموسم المقبل وتحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان, فإنه سوف يكون مرشحاً للتتويج بجميع الألقاب نظراً لما يمتلكه من حلول كثيرة في جميع الخطوط, وأيضاً لخبرة مدربه الكبيرة في كيفية إراحة جميع العناصر على مدار الموسم بأكمله ومنح الفرصة للجميع من أجل المشاركة, وهو ما جعل الميرنغي يفوز في الموسم الماضي بأربعة ألقاب وهي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.