بيشكتاش يقترب من ضم مدافع ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية تركية أن فريق بيشكتاش التركي بات قريباً من التوصل إلي إتفاق مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع مدافعه البرتغالي كيبلير بيبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك عقب فشل المفاوضات بين المدافع البرتغالي بيبي وإدارة ناديه برئاسة فلورنتينو بيريز حول قيمة تجديد العقد بين الطرفين, مما جعل بيبي يتخذ قراره النهائي بالرحيل عن البيت الملكي في الصيف الحالي بعد مسيرة دامت معه على مدار 10 سنوات ماضية منذ عام 2007 م تحديداً حينما تعاقد معه الريال قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي.

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هذا وقد أشارت التقارير أيضاً إلي أن المدافع كيبلير بيبي قد وافق على شروط عقده الجديد مع فريق بيشكتاش, علماً بأن اللاعب يتواجد حالياً في روسيا رفقة منتخب بلاده البرتغال لخوض غمار مسابقة كأس القارات, ومن المتوقع وعقب نهاية البطولة مباشرة أن يتحدد مصير اللاعب بيبي بشكل رسمي في ظل العديد من العروض المُقدمة له في الوقت الحالي, وخاصة من طرف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدافع البرتغالي كيبلير بيبي صاحب ال 34 عاماً قد حقق مع فريقه ريال مدريد العديد من الإنجازات منذ إلتحاقه به, حيث فاز معه بلقبين لكأس ملك إسبانيا وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب أخرى لدوري أبطال أوروبا, مما جعل فريق بيشكتاش يرغب في الإستفادة من خبرته الكبيرة ولو لموسم واحد فقط وخاصة وأن الفريق التركي سوف يُشارك مجدداً في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا ويسعى أيضاً للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري التركي.