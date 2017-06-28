السلطان إبراهيموفيتش قد يلعب في الدوري الإسباني في مطلع العام المقبل

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كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المهاجم السويدي السلطان زلاتان إبراهيموفيتش قد يلعب أخر مواسمه الرياضية في الدوري الإسباني, وذلك رفقة فريق أتليتكو مدريد الإسباني الذي أبدى إهتماماً كبيراً به في الأونة الآخيرة وذلك بناءً على رغبة الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق الروخي بلانكوس.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن المدرب دييغو سيميوني لا يزال يؤمن بإمكانيات الهداف زلاتان إبراهيموفيتش بالرغم من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب في شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2017 م, والتي ستجعله يغيب عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل مما أدى إلي تخلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وفي حالة نجاح المفاوضات بين الهداف السويدي وفريق أتليتكو مدريد, فإن السلطان سوف ينضم بشكل رسمي إلي صفوف الروخي بلانكوس في شهر يناير المقبل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة, وذلك بسبب العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق نادي أتليتكو مدريد والتي حُرم على إثرها من إجراء أي تعاقدات في الصيف الحالي, ولكن وفي الوقت ذاته لن يكون الأمر سيئاً لفريق الأتليتي لآن السلطان لن يكون جاهزاً بصورة كاملة للمشاركة سوى في شهر يناير المقبل.

وكان المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب ال 35 عاماً قد ساهم في فوز فريقه السابق مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية, ولقب كأس الرابطة الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي.