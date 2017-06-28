السد العالي يقترب من خوض تجربة إحترافية جديدة في مسيرته الرياضية

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن السد العالي الحارس عصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة بات قريباً للغاية من الإنتقال إلي صفوف فريق التعاون السعودي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة والتي ربما قد تكون الآخيرة في مسيرته الرياضية الحافلة والطويلة.

ويأتي ذلك في ظل عدم وجود تفاهم كبير بين الحارس العريق وأحمد حسام ميدو مدرب فريق وادي دجلة, علماً بأن ذلك كان واضحاً بصورة جلية طوال الموسم الحالي منذ تولي ميدو تدريب الفريق, ومن جهة أخرى يرغب السد العالي عصام الحضري في أن يلعب لصالح فريق بشكل أساسي طوال الموسم المقبل ودون أن يكون يُعاني من الضغوطات الكثيرة, وذلك حتى يتمكن من أن يكون الحارس الأساسي في قائمة منتخب بلاده مصر في حالة تأهل المنتخب المصري إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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وبالرغم من أن كلاً من أندية الزمالك ومصر المقاصة قد حاولت التعاقد مع السد العالي في فترة سابقة, إلا أنه يبدو أن فريق التعاون بات الأقرب لخطف الحارس عصام الحضري في الصيف الحالي, حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية مؤخراً إلي أن محمد القاسم رئيس نادي التعاون قد توصل إلي إتفاق نهائي مع السد العالي عصام الحضري, كما سيتم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام في خلال الأيام القليلة القادمة.