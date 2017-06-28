كيتا يُعرب عن رغبته في الإنضمام لمانشستر سيتي

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أعرب الغيني نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني عن رغبته في أن يتمكن من الإنضمام إلي أحد الأندية الكبيرة على مستوى القارة الأوروبية, وهي أندية برشلونة الإسباني وغريمه ريال مدريد وأيضاً فريق مانشستر سيتي الإنجليزي, ولكن ذلك بعد أن يكتسب المزيد من الخبرة في الملاعب الأوروبية رفقة فريقه الحالي لايبزيغ وخاصة وأن الفريق سوف يُشارك في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن فريق ليفربول الإنجليزي وغريمه فريق أرسنال يرغبان في ضم الدولي الغيني نابي كيتا, ولكن إدارة نادي لايبزيغ ترفض منذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية أي عرض يتم تقديمه لها من أجل لاعبها الغيني, حيث تُطالب إدارة نادي لايبزيغ بدفع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها بصفة نهائية.

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ويُعتبر اللاعب الغيني نابي كيتا صاحب ال 22 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى خط وسط الميدان, ولقد ساهم في إنهاء فريقه لايبزيغ الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني في إنجاز تاريخي للنادي بعد موسم واحد فقط من صعوده من الدرجة الثانية, وليس ذلك فحسب بل كان مُنافساً أيضاً لفريق بايرن ميونخ في العديد من الأسابيع على لقب البوندسليغا, إلا أن قلة خبرة لاعبيه لم تُمكنه من الإستمرار في المنافسة على اللقب حتى النهاية.