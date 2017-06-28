معلول وجمعة يؤكدان جاهزية الأهلي للفوز على زاناكو في زامبيا

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أكد الظهير الأيسر التونسي على معلول لاعب فريق الأهلي المصري أن فريقه جاهز تماماً وبصورة كاملة من أجل تحقيق الفوز خارج أرضه على فريق زاناكو الزامبي, والذي سيواجهه يوم السبت المقبل في زامبيا وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وأضاف على معلول أيضاً في حديثه أن الأهلي درس جميع نقاط القوة والضعف في فريق زاناكو, مُشيراً إلي أن هدف فريقه الرئيسي هو العودة بالنقاط الثلاث من زامبيا بالرغم من صعوبة المباراة كثيراً نظراً لقوة فريق زاناكو في النسخة الحالية من المسابقة الأفريقية من جهة, ومن جهة أخرى بسبب الأجواء الحارة التي ستُقام فيها المباراة وأيضاً للدعم الجماهيري الغفير من جانب الجماهير الزامبية.

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ومن جهته أكد صالح جمعة أن فريقه إستعد جيداً لخوض هذه الموقعة الصعبة, والتي من شأنها أن تُعيد المارد الأحمر إلي صدارة المجموعة مناصفة مع فريق زاناكو, مُشيراً إلي أن فريقه سيخوض المباراة من أجل الفوز ولا شئ غيره ولن يلعب تماماً على نقطة التعادل تفادياً للحسابات المعقدة التي قد يواجهها في الجولة السادسة والآخيرة حينما يواجه فريق القطن الكاميروني على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

كما تمنى صالح جمعة أيضاً أن يُشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه في المباراة, مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيحترم رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري مدرب الفريق سواء إن شارك أساسياً أو كان جالساً على مقاعد البدلاء.