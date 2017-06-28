تشيلسي يُحاول خطف مدافع روما بعد فشل إنتقاله إلي زينيت

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد دخل لتوه في الصراع من أجل التعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق روما الإيطالي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعدما فشلت صفقة إنتقال المدافع اليوناني إلي صفوف فريق زينيت الروسي.

حيث أشارت التقارير إلي أن نادي روما قد إتفق مع فريق زينيت على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة, والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني وذلك بسبب رغبة الإيطالي روبيرتو مانشيني في ضم اللاعب إلي صفوف فريقه, ولكن الصفقة الآن باتت في حكم المعدوم بعدما رفض المدافع كوستاس مانولاس الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً لإنتقاله رسمياً إلي النادي الروسي.

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ويأتي ذلك بسبب رغبة المدافع كوستاس مانولاس في تلقي راتبه بأي عملة غير اليورو أو الجنيه الإسترليني وهو ما لن يحدث معه في حالة إنتقاله إلي صفوف فريق زينيت, وهو ما جعل إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش تدخل على الخط وتُحاول التوقيع مع المدافع اليوناني وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

ومن جهته يرغب المدرب أنطونيو كونتي في تدعيم خطوطه الدفاعية بعناصر بارزة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, وخاصة بعدما رحل عن الفريق في الصيف الحالي قائده جون تيري وإقتراب رحيل أيضاً الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش, وهو ما يجعل البلوز في حاجة ماسة للتعاقد مع مدافع صاحب إمكانيات كبيرة في حالة أراد الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.