ملخص مباراة البرتغال وتشيلي في كأس القارات 2017 م

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تأهل المنتخب التشيلي إلي الدور النهائي من مسابقة كأس القارات 2017 م التي تُقام على الأراضي الروسية, وذلك عقب فوزه على نظيره منتخب البرتغال بركلات الترجيح علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي من المباراة قد إنتهى على وقع التعادل السلبي دون أهداف وذلك ضمن الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من المنتخب البرتغالي ونظيره المنتخب التشيلي وذلك من خلال السرعة الكبيرة في بناء الهجمات من أجل البحث عن تسجيل هدف مبكر من شأنه أن يُشعل المباراة أكثر.

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ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الأهداف بدأ الحذر الدفاعي يُسيطر على أداء كلاً من المنتخبين, وذلك مع وجود فرص قليلة غير خطيرة لصالح المنتخب البرتغالي على مرمى الحارس التشيلي كلاوديو برافو, وهو ذات الحال من جانب المنتخب التشيلي على مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وفي شوط المباراة الثاني وجد كل منتخب نفسه أمام ضرورة تسجيل هدف بأي طريقة ممكنة, وذلك حتى لا تطول المباراة أكثر وتمتد إلي الأشواط الإضافية مما سيُشكل المزيد من الإرهاق على كاهل جميع اللاعبين من الطرفين, وعند الدقيقة السابعة والخمسين كاد المنتخب التشيلي يُسجل أولى أهدافه بعدما سدد مهاجمه إدواردو فارغاس كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس روي باتريسيو تصدى لها ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

ومع مرور الدقائق إستمر غياب الأهداف من الجانبين وبدا أيضاً الإرهاق واضحاً على جميع العناصر المتواجدة على أرض الملعب, ليستمر ذلك الوضع طويلاً دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الوقت الأصلي على وقع التعادل السلبي دون أهداف, لتذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية والتي لم تشهد أي جديد أيضاً, لتحسم ركلات الترجيح الأمور في نهاية المطاف لصالح المنتخب التشيلي على حساب المنتخب البرتغالي بواقع 3 ركلات مقابل لا شئ.