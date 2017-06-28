مارسيال يؤكد بقائه في قلعة أولد ترافورد في الموسم المقبل

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أكد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه سوف يبقى ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل ولن يرحل عنه لأي نادي أخر, وذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت في الفترة الآخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي يتجه إلي الإنتقال إلي فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت مؤخراً إلي أن فريق أرسنال قد وجد الحل البديل في حالة فشله في إتمام صفقة المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي, وذلك بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال مقابل مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

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وتأتي تلك التكهنات العديدة في الأونة الآخيرة حول مستقبل الفرنسي أنتوني مارسيال بعدما اللاعب من قلة المشاركة بصفة أساسية رفقة فريقه مانشستر يونايتد في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو, ولكن يبدو الآن أن المدرب جوزيه مورينيو قد أكد للفرنسي أنتوني مارسيال بأنه سوف يكون أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.

وخاصة مع التحديات الصعبة التي تنتظر الفريق على جميع الأصعدة, حيث سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقام الأول, وأيضاً المنافسة على بقية الألقاب كلها إن أمكن ذلك كالسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.