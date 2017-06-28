ساوثهامبتون يجد البديل المناسب في حالة رحيل قائده الهولندي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي قد وجد البديل المناسب في خط الدفاع في حالة رحيل قائده ومدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, والبديل هو مدافعه أيضاً الإنجليزي الشاب جاك ستيفنس صاحب ال 23 عاماً والذي تألق بصورة لافتة مع الفريق في الموسم الماضي وأيضاً شارك رفقة منتخب بلاده إنجلترا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً والتي تُقام حالياً على الأراضي البولندية.

علماً بأن المنتخب الإنجليزي كان قد تم إقصائه من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة, وذلك عقب خسارته أمام نظيره المنتخب الألماني بركلات الترجيح, ولكن ذلك لا يعني أن المنتخب الإنجليزي قدم مستوى غير جيد بل كان جيداً للغاية ومرشحاً لحصد اللقب القاري, وعلى رأس من قدموا مستوى رائع هو المدافع جاك ستيفنس ولعل ذلك هو ما جعل إدارة نادي ساوثهامبتون تضع كامل ثقتها فيه.

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ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل منحه النادي أيضاً عقداً جديداً مع الفريق يمتد حتى صيف عام 2022 م مقابل 12,5 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن عقده القديم مع النادي كان يتبقى فيه عامين فقط أي أنه ينتهي في صيف عام 2019 م.

وبكل تأكيد ما ساهم في إتخاذ إدارة نادي ساوثهامبتون ذلك القرار هو الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو مدرب فريق ساوثهامبتون الجديد, والذي يبدو أنه سوف يجعل المدافع جاك ستيفنس واحداً من الأعمدة الرئيسية لفريقه في الموسم المقبل.