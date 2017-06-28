وكيل أعمال كورتوا يؤكد رغبة الميرنغي في ضم الحارس البلجيكي

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أكد وكيل أعمال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع موكله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, مؤكداً أن مسئولي النادي الملكي يجتمعون معه منذ فترة من أجل التفاوض حول عملية شراء الحارس البلجيكي.

وبالرغم من أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا صاحب ال 25 عاماً يمتلك عقداً مع الفريق اللندني يمتد حتى صيف العام 2019 م, إلا أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن الحارس تيبو كورتوا يُريد الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج في الصيف الحالي, وذلك بسبب عدم تقديم إدارة البلوز برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش العرض الذي يستحقه كورتوا من جهة, ومن جهة لإهتمام فريق عريق بحجم الفريق الملكي به وخاصة وأنه سوف يكون الحارس الأساسي في البيت الملكي نظراً لإمكانياته الكبيرة التي يتمتع بها في حراسة المرمى.

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ومن جهته لا يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في خسارة حارسه الأساسي في الفريق, وخاصة وأنه ساهم بشكل كبير جداً في فوز الفريق اللندني بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي, ولا شك أيضاً بأنه سيكون له دوراً بارزاً رفقة الفريق في الموسم المقبل والذي سيكون فيه الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للبريمرليغ وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وبقية الألقاب المحلية إن أمكن له ذلك.