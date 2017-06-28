صراع ثنائي محتدم من أجل ظهير باريس سان جيرمان الأيمن

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الصراع بات محتدماً للغاية بين كلاً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره فريق يوفنتوس الإيطالي, وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن جهته تأتي رغبة فريق مانشستر يونايتد في ضم اللاعب الإيفواري بناءً على الرغبة الكبيرة من جانب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد, وخاصة وأن الفريق مُقبل على موسم في غاية الصعوبة سوف يحتاج فيه الفريق إلي تواجد العديد من العناصر البارزة في قائمته من أجل المنافسة على جميع الألقاب الممكنة, والتي يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

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ولعل ما يُزيد من إصرار المدرب جوزيه مورينيو على ضم الإيفواري سيرج أورييه في الصيف الحالي, هو أن اللاعب يمكنه أن يلعب إما في مركز الظهير الأيمن أو في مركز قلب الدفاع والذي من شأنه سوف يُعطي الفريق حلولاً إضافية في حالة تواجدت الإصابات في صفوف الفريق أثناء الموسم.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق يوفنتوس في ضم سيرج أورييه إلي صفوفه من أجل تعويض رحيل ظهيره الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس, والذي رحل عن الفريق بعد موسم واحد فقط من تعاقده معه بالرغم من أنه قدم مستوى أكثر من رائع رفقة سيد إيطاليا طوال الموسم الماضي, ولكن رغبته في خوض تجربة إحترافية جديدة وربما أخيرة في مسيرته الرياضية هي التي دفعته لإتخاذ ذلك القرار وخاصة وأنها ستكون في البريمرليغ رفقة فريق مانشستر سيتي.