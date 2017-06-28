فلورنتينو بيريز يؤكد عدم وجود أي نية لبيع موراتا لأي فريق في الصيف الحالي

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أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أنه لا توجد أي نية لدي مجلس إدارة النادي الملكي للتخلي عن المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, مُشيراً إلي أن الريال لا ينوي تماماً بيع مهاجمه ألفارو موراتا لأي فريق في الصيف الحالي, وجاء ذلك في إطار حديثه مع إحدى وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء.

وتأتي تصريحات الرئيس فلورنتينو بيريز عقب العديد من الشائعات التي صدرت في الأونة الآخيرة من طرف بعض وسائل الإعلام الإنجليزية, والتي أكدت بدورها أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الصيف الحالي بعد مفاوضات طويلة مع إدارة النادي الملكي, كما أكدت العديد من التقارير الصحفية أيضاً بأن صفقة إنتقال المهاجم ألفارو موراتا من البيت الملكي إلي قلعة أولد ترافورد سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

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وبدأ إهتمام فريق مانشستر يونايتد بالتعاقد مع المهاجم ألفارو موراتا بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد, وذلك عقب إعلان النادي مباشرة عن تخليه عن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش منذ أسبوعين تقريباً, مما جعل المدرب جوزيه مورينيو مضطراً وبشكل ضروري للبحث عن مهاجم أساسي للفريق بعد أن كان يبحث مع نهاية الموسم الماضي عن مهاجم إضافي يُساند زلاتان, وذلك من أجل إستعداد الفريق للموسم المقبل المنتظر من جانب جماهير الشياطين الحمر.