السد العالي يتعاقد رسمياً مع التعاون السعودي

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أعلن نادي التعاون السعودي رسمياً عن تعاقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع الحارس المصري المخضرم السد العالي عصام الحضري قادماً من صفوف فريق وادي دجلة, وجاء الإعلان الرسمي عن الصفقة في مساء اليوم الأربعاء من خلال تقديم الحارس المصري المخضرم إلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقده نادي التعاون في مقر النادي.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية والسعودية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن نادي التعاون برئاسة محمد القاسم قد قطع شوطاً كبيراً في عملية المفاوضات مع الحارس عصام الحضري, علماً بأنه كانت هناك منافسة شديدة من جانب فريق مصر المقاصة المصري لمحاولة التعاقد مع السد العالي أيضاً نظراً لإقتراب الفريق من ضمان مقعده في العام المقبل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ولكن وفي نهاية المطاف كانت رغبة الحارس عصام الحضري هي الحاسمة في إختيار فريقه المقبل, ولعل ما ساعده على ذلك الإختيار هو رغبة البرتغالي جوزيه غوميز مدرب فريق التعاون أيضاً في ضمه, وأيضاً بسبب عدم التفاهم بينه وبين مدرب فريق وادي دجلة الكابتن أحمد حسام ميدو مما جعل السد العالي تحت ضغوطات كبيرة طوال الموسم الحالي.

ولا شك أنه لا يرغب في تكرار تلك التجربة في الموسم المقبل تحديداً وخاصة وأنه يسبق مباشرة كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م والذي إقترب من التأهل إليه المنتخب المصري كثيراً, مما يُحتم على السد العالي عصام الحضري أن يؤدي موسماً أكثر من رائعاً في حالة أراد أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في المونديال.