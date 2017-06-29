كريستال بالاس يُبدي رغبته في ضم مدافع تشيلسي على سبيل الإعارة

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق كريستال بالاس الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدافع الفرنسي كورت زوما لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قابل للتمديد.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الجديد, والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بالعناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, والذي تأمل فيه أنصار النادي اللندني في أن يتمكن فريقها من تقديم أداء جيد طوال الموسم وتحديداً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز, ولم لا أيضاً المنافسة على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية إن أمكن ذلك.

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ولعل ما قد يدفع المدافع الفرنسي كورت زوما إلي الموافقة على الإنتقال إلي صفوف فريق كريستال بالاس في الصيف الحالي, هو أنه لم يجد له مكاناً في التشكيلة الأساسية لفريق البلوز في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي, وهو الأمر الذي لا يتمنى المدافع كورت زوما أن يتكرر معه في الموسم المقبل وخاصة وأنه يرغب في المشاركة مع منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ولكن وبالرغم من كل ذلك إلا المدافع الفرنسي كورت زوما قد أعرب مع نهاية الموسم الماضي عن سعادته البالغة بتواجده في فريق تشيلسي, مؤكداً بأنه سوف يستمر مع الفريق في الموسم المقبل ويُقاتل من أجل حجز مكانه في التشكيلة الأساسية.