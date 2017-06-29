موعد مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس القارات 2017 م

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أنهى كلاً من المنتخب الألماني ونظيره المنتخب المكسيكي تحضيراتهما يوم أمس الأربعاء إستعداداً منهما للمواجهة المرتقبة بينهما اليوم الخميس, وذلك ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب الألماني المباراة تحت قيادة مدربه المخضرم يواخيم لوف وعينه على الفوز ولا شئ غيره, وذلك من أجل بلوغ الدور النهائي من عمر المسابقة والذي سيُقام يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من شهر يوليو المقبل, ولا شك أنه سيكون إنجازاً كبيراً للغاية للمنتخب الألماني في حالة نجح في الوصول إلي النهائي لأول مرة في تاريخ البطولة, وخاصة وأنه يخوض غمار هذه النسخة بتشكيلة من العناصر الشابة التي ليس لديها الخبرة في هذه المسابقات القارية.

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أما المنتخب المكسيكي والذي يُعتبر واحداً من أفضل المنتخبات التي تُقدم كرة قدم رائعة على أرض الملعب, فيأمل أنصاره في أن يتمكن منتخب بلادهم من تحقيق الإنجاز وبلوغ النهائي ولم لا التتويج أيضاً باللقب القاري في نهاية المطاف, وخاصة وأنه يمتلك عناصر بارزة للغاية مثل المهاجم خافيير هيرنانديز والقائد أندريس غواردادو وجيوفاني دوس سانتوس وجوناثان دوس سانتوس وهيكتور هيريرا ورافاييل ماركيز, مما يجعله مرشحاً هو الآخر للفوز بالبطولة بالرغم من أنه سيواجه منتخب تشيلي في حالة تخطيه عقب الماكينات الألمانية.