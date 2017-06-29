برشلونة يواصل الضغط على فيراتي من أجل إتخاذ القرار النهائي حول مستقبله

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تواصل الضغط على متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك من أجل أن يتخذ اللاعب قراراً نهائياً بشأن مستقبله مع الفريق الباريسي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن المدير الرياضي لنادي برشلونة إجتمع مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي ووكيل أعماله أيضاً وذلك أثناء عطلة ماركو فيراتي الصيفية, ولكن وفي مقابل ذلك رفضت إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي فكرة التفاوض تماماً من أجل التخلي عن لاعبها الإيطالي في الصيف الحالي.

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وكان القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد أكد في أكثر من مناسبة مؤخراً بأن الإيطالي ماركو فيراتي ليس للبيع سواء كان ذلك بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني أو حتى مبلغ 100 ألف مليون جنيه إسترليني, وذلك بسبب حاجة الفريق الباريسي الماسة له في الموسم المقبل نظراً لخبرته الكبيرة وإمكانياته التي ستُساعد الفريق في إطار سعيه للعودة من جديد على عرشه كبطل للدوري الفرنسي, وأيضاً من أجل التقدم أكثر على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تم إقصاء الفريق في الموسم الماضي من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

لتبقى الآن رغبة الإيطالي ماركو فيراتي هي التي ستحسم الصفقة, فإذا أراد البقاء في العاصمة الفرنسية باريس فعليه أن يقول ذلك لمسئولي البارسا وإذا أراد الرحيل إلي قلعة الكامب نو فعليه أن يضغط على إدارة ناديه الفرنسي من أجل السماح له بالرحيل, وقد أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلي أن البارسا أعطى فيراتي مهلة حتى اليوم الرابع من شهر يوليو المقبل لسماع قراره النهائي.