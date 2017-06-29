موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس 29-6-2017

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يشهد اليوم الخميس إنطلاقة الأسبوع ال 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تبقى على نهايتها أسبوع واحد فقط لموسم 2016 – 2017 م, حيث ستُقام اليوم أربعة مباريات في غاية الأهمية من عمر الجولة وجميعها في التوقيت ذاته وهو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي المباراة الأول يستقبل فريق وادي دجلة نظيره فريق الداخلية في مباراة هامة للغاية بالنسبة لفريق الداخلية في إطار صراعه من أجل تفادي الهبوط وذلك بعكس فريق وادي دجلة الذي ضمن بقائه في الدوري الممتاز, حيث يحتل فريق وادي دجلة حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 38 نقطة, فيما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في جدول الترتيب ويمتلك في رصيده 25 نقطة.

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وفي المباراة الثانية يستقبل فريق طنطا على أرضه نظيره فريق الشرقية في مباراة في غاية الأهمية أيضاً من الجانبين, حيث لا يزال فريق الشرقية يُصارع من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية وربما قد تكون هذه هي أخر فرصة له إذا أراد البقاء, أما فريق طنطا فقد إقترب من ضمان بقائه في الدوري الممتاز بعد عناء كبير, ويحتل فريق طنطا المركز الرابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 30 نقطة, فيما يتواجد فريق الشرقية في قاع الترتيب ويمتلك في رصيده 22 نقطة.

وفي المباراة الثالثة يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فريق النصر للتعدين وكل فريق لا ينفعه سوى تحقيق الفوز ولا شئ غيره, فمن جهته يرغب فريق مصر المقاصة تأمين مركزه الثاني الذي يتواجد فيه برصيد 68 نقطة من أجل التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل, أما فريق النصر للتعدين فيسعى للهروب من منطقة الخطر حيث يتواجد في المركز الخامس عشر ويمتلك في رصيده 26 نقطة.

وفي المباراة الآخيرة يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره فريق أسوان في مباراة هامة من جانب طرف واحد فقط, وهو فريق أسوان الذي يُصارع من أجل تفادي الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 25 نقطة, فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز العاشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 42 نقطة.