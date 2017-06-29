نجوم منتخب إنجلترا في حيرة من أمرهم قبل المونديال بعام واحد فقط

Advertisements

يواجه عدة نجوم من المنتخب الإنجليزي وضعاً في غاية التعقيد في الوقت الحالي قبيل إنطلاقة كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م, ولعل المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم أنهم يرغبون في أن يكونوا ضمن قائمة منتخب بلادهم في المونديال, ولكن ذلك لن يتحقق بسهولة بكل تأكيد حيث سيختار غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي العناصر الجاهزة فقط سواء على المستوى البدني أو على المستوى الفني, وذلك الأمر لن يحققه أي لاعب إلا في حالة أن شارك أساسياً رفقة فريقه طوال الموسم الذي يسبق البطولة مباشرة.

والبداية مع الحارس المخضرم والأساسي للمنتخب جو هارت والذي يُعتبر حالياً بدون نادي, فبعد إنتهاء فترة إعارته من فريق تورينو الإيطالي عاد الحارس إلي فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي والذي بدوره لا يرغب في خدماته في الموسم المقبل بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي.

Advertisements

أما المدافع كريس سمالينغ والظهير الأيسر لوك شو ومتوسط الميدان أليكس أوكسليد تشامبرلين والجناح جيسي لينغارد والمهاجم ثيو والكوت والمهاجم دانييل ستوريدج والمهاجم المخضرم واين روني فجميعهم يواجهون تقريباً مشكلة واحدة فقط, وهي عدم ضمانهم المشاركة بصفة أساسية مع أنديتهم في الموسم المقبل وبالتالي لن يكون أياً منهم جاهزاً على الصعيد البدني أو الفني.

أما الثنائي الظهير الأيمن كايل والكر ومتوسط الميدان روس باركلي فكلاهما يواجه مشكلة واحدة أيضاً, وإن كانت ليست مشكلة كبيرة بعد حيث يقترب كلاهما من الرحيل عن صفوف فريقه مما يعني أنه سيكون عضواً في فريق جديد وبالتالي فإن ضمان مكانه أساسياً سيعتمد بالدرجة الأولى على مدى عطائه في مطلع الموسم.