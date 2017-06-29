القلق يبدأ في السيطرة على جماهير أرسنال

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن القلق بدأ يُسيطر على جماهير فريق أرسنال الإنجليزي, وذلك بعدما فشل الفريق في التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي والجناح الأيسر توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبذلك يكون فريق أرسنال لم يتعاقد حتى الآن في الصيف الحالي سوى مع لاعب واحد فقط, وهو الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني, وهو بكل تأكيد ما لا يرقى تماماً إلي تطلعات وطموحات جماهير الفريق اللندني والتي تأمل في أن يتمكن فريقها في الموسم المقبل من المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومحاولة التتويج به بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً نظراً لقوة جميع الأندية المنافسة في الموسم المقبل تحديداً.

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وليس ذلك فحسب بل تأمل أنصار النادي أيضاً في المنافسة على بقية الألقاب الممكنة إن أمكن ذلك, وهي ألقاب الدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي, ولكن ذلك حتى الآن يبدو في غاية الصعوبة نظراً لفشل الفريق اللندني في إستقطاب النجوم في الصيف الحالي كما كان متوقعاً.

وكان فريق أرسنال منذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية قد قدم أكثر من عرض إلي فريق أولمبيك ليون من أجل التعاقد مع مهاجمه ألكسندر لاكازيت, كما قدم أيضاً أكثر من عرض إلي فريق موناكو من أجل التعاقد مع لاعبه توماس ليمار, ولكن الرفض كان هو الرد حتى الآن من جانب إدارة كلاً من الناديين.