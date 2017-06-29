برشلونة يرصد مبلغاً ضخماً من أجل لاعب أتليتكو مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد رصد مبلغاً ضخماً وصلت قيمته إلي 71 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني ساؤول نيغويز لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق البارسا الجديد.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن مسئولي نادي برشلونة قد إلتقوا مع وكيل أعمال اللاعب الإسباني ساؤول نيغويز في ثلاثة مناسبات من أجل التفاوض على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة, وبالرغم من كل ذلك إلا أن رئيس نادي أتليتكو مدريد قد نفى بشكل قاطع فكرة التخلي عن الإسباني ساؤول نيغويز في الصيف الحالي بأي شكل من الأشكال ومهما بلغ سعره في السوق.

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وإضافة لذلك فإنه من المتوقع أيضاً أن يكون ساؤول نيغويز وفياً لفريقه الروخي بلانكوس ويرفض أي عرض يُقدم له سواء من فريق برشلونة أو من أي من فريق أخر في الصيف الحالي على أقل تقدير, ويأتي ذلك عقب العقوبة التي أصدرها الإتحاد الدولي لكرة القدم بحق فريق أتليتكو مدريد والتي حُرم على إثرها من إجراء أي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

هذا ولن تكون هذه هي المرة التي يرفض فيها لاعب من الأتليتي الرحيل عن صفوف فريقه عقب قرار العقوبة الصادرة بحق النادي, فالمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان كان قريباً للغاية من الإنتقال إلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكنه تراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الآخيرة وقرر أن يكون وفياً لناديه.