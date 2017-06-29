الأندية الصينية تستمر في عملية بحثها عن النجوم

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لا تزال أندية الدوري الصيني تواصل عملية بحثها عن النجوم المتواجدين في القارة الأوربية والذين يلعبون تحديداً لأبرز الأندية الأوروبية, وذلك من أجل هدف واحد فقط وهو تطوير الدوري الصيني لكرة القدم والإرتقاء بمستوى الكرة الصينية كثيراً وجعلها تتطور بصورة أكبر مثل الكرة الأوروبية في المقام الأول.

وبكل تأكيد لن يعود ذلك على الأندية الصينية فقط ودوريها ولكن سيكون سيعود بالفائدة أيضاً على المنتخب الصيني, بعدما يكستب لاعبوه الخبرة اللازمة من المشاركة في الدوري والإلتحام مع لاعبين كبار على المستوى العالمي, ومن ثم إرتقاء أهداف المنتخب الصيني سواء في كأس أمم أسيا أو في كأس العالم ولم لا البحث عن الألقاب القارية بعد ذلك.

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ولعل التعاقد مع لاعبين كبار من القارة الأوروبية لا يُعد أمراً سهلاً على الكثير من الأندية الأوروبية, إلا أن تفوق الأندية الصينية من الناحية المادية على معظم الأندية الأوروبية يُساعدها كثيراً في إستقطاب النجوم, حيث تدفع الأندية الصينية مرتبات مرتفعة للغاية بصفة شهرية للنجوم العالميين من أجل إقناعهم باللعب في الدوري الصيني.

وبعد العديد من الأسماء التي ذهبت للدوري الصيني مثل هالك وأوسكار وباولينيو وكارلوس تيفيز وديمبابا وغيرها من الأسماء الكبيرة, ها هي الأندية الصينية تعود من جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمحاولة إستقطاب المزيد من النجوم, ففريق تيانجين كوانجين حاول منذ أسبوعين تقريباً التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميونغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني, وفي الوقت الحالي يُحاول فريق شانغهاي شينهوا التعاقد مع المهاجم الإيطالي ستيفانو أوكاكا لاعب فريق واتفورد الإنجليزي, حيث قدم له عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد فقط.