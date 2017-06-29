أستون فيلا يقترب من التعاقد مع قائد تشيلسي السابق

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن المدافع المخضرم جون تيري قائد فريق تشيلسي الإنجليزي سابقاً بات قريباً للغاية من الإنتقال إلي فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً في الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك عقب العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية التي أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن المخضرم جون تيري تنهال عليه العروض المُغرية في أخر مواسمه الكروية ربما قبل إعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي, فمنذ نهاية الموسم الماضي تحدث المخضرم جون تيري مع فريق سوانزي سيتي الإنجليزي وفريق بورنموث الإنجليزي وفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ولكنه لم يصل مع أي منهم لإتفاق نهائي بشأن راتبه الأسبوعي.

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وكان من المهتمين أيضاً بالتعاقد مع جون تيري فريق بيرمنغهام سيتي بناءً على رغبة مدربه المخضرم هاري ريدناب ولكن تيري رفض أيضاً ذلك العرض, أما أبرز عرض تم تقديمه له فكان من فريق تيانجين كوانجين الصيني والذي وصلت قيمة عرضه إلي مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد إلا أن تيري رفضه أيضاً.

ولكن يبدو الآن أن جون تيري قد وافق أخيراً على أحد العروض المُقدمة له, والذي جائه من فريق أستون فيلا القابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ولكن عرضه كان هو الأنسب للمدافع المخضرم, حيث سيتقاضى جون تيري راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي 60 ألف جنيه إسترليني.

وكان جون تيري صاحب ال 36 عاماً قد إختتم مسيرته الرياضية الطويلة مع فريق تشيلسي مع نهاية الموسم الماضي, والتي إستمرت لمدة 19 عاماً بعدما فقد المدافع مكانه في التشكيلة الأساسية للبلوز في الموسم الماضي تحت قيادة مدرب البلوز أنطونيو كونتي مما دفع تيري لإتخاذ قراراً نهائياً بالرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج.