موعد مباراة سموحة وزيسكو يونايتد في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق سموحة المصري لمواجهة نظيره وضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم غداً الجمعة على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض المواجهة باحثاً عن الفوز ولا غيره من أجل إستعادة آماله من جديد في التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, أما الفريق الضيف زيسكو يونايتد فبكل تأكيد يهمه تحقيق الفوز أيضاً على فريق سموحة في عقر داره ولكن إن تمكن من الخروج بنقطة التعادل فإن ذلك لن يكون سيئاً له في نهاية المطاف, ويحتل فريق سموحة حالياً المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط, فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

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وكان فريق سموحة قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالخسارة خارج أرضه أمام فريق زيسكو يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية حقق الفوز على حساب ضيفه فريق ريكرياتيفو دو ليبولو بهدفين مقابل لا شئ بينما تعرض فريق زيسكو يونايتد للخسارة خارج أرضه أمام فريق هلال الأُبيض السوداني بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي الجولة الثالثة تعادل فريق سموحة مع ضيفه فريق هلال الأُبيض بهدف لمثله فيما فاز فريق زيسكو يونايتد على حساب ضيفه فريق ريكرياتيفو دو ليبولو بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي الجولة الرابعة تعرض فريق سموحة للخسارة خارج أرضه أمام فريق هلال الأُبيض بهدفين مقابل هدف واحد بينما تعرض فريق زيسكو يونايتد لخسارة قاسية خارج أرضه أمام فريق ريكرياتيفو دو ليبولو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.