أبو ريدة يجتمع مع رئيس الكاف لمناقشة أربع قضايا رياضية في سويسرا

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تجتمع في أول يوليو المقبل المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لمناقشة عدة قضايا؛ وعلى هامش هذه الاجتماع، عقد اجتماع بين رئيس اتحاد كرة القدم المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هاني أبو ريدة، مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أحمد أحمد.

وتم مناقشة أزمة فرض عقوبات رياضية على المنتخب المصري بالإضافة إلى نادي الزمالك، والنادي الأهلي، ونادي سموحة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بسبب مقاطعة قناة بي إن سبورت القطرية؛ حيث تلقى اتحاد كرة القدم المصري خطاب من الكاف بتحذير نادي الأهلي والزمالك وسموحة والمنتخب الوطني المصري من مقاطعة قناة بي إن سبورت القطرية، وفي حالة استمرار المقاطعة سيتم توقيع غرامات مالية عليهم، في حالة الاستمرار تغليظ العقوبة لتصل إلى الاستبعاد من البطولات القارية.

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كما ناقش أحمد أحمد مع هاني أبو ريدة ملف بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات البطولات والبطولات القارية، حيث أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بمراجعة جميع عقود البث التي تم بيع حقوق البث البطولات القارية لشركة لاجاردير الفرنسية وقناة بي إن سبورت القطرية حتى عام 2028.

بالإضافة إلى أنه يتم محاكمة رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم الكاف عيسى حياتو، والسكرتير العام السابق للكاف هشام العمراني لاتهامهم بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية ببيع حقوق البث لبطولات كرة القدم لمدة 12 للشركة لاجاردير سبورت الفرنسية دون غيرها من الشركات الأخرى.

كما يتم مناقشة استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات في يناير 2018، ويدرس وزير الرياضة خالد عبد العزيز، وخالد لطيف عضو مجلس اتحاد الكرة المشرف على لعبة كرة الصالات الموقف النهائي من استضافة بطولة الأمم الإفريقية للصالات من عدمه.

كما سيناقش هاني أبو ريدة باعتباره يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم مع أحمد أحمد تنسيق مواعيد البطولات العربية مع مواعيد البطولات الإفريقية خلال السنوات المقبلة.