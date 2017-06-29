موعد مباراة مولودية الجزائر وبلاتينيوم ستارز في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق مولودية الجزائر الجزائري لإستقبال ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي يوم غداً الجمعة على أرضه, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق مولودية الجزائر المواجهة باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث التي ستجعله يستمر في صدارة المجموعة قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات, بينما سيبحث فريق بلاتينيوم ستارز هو الآخر عن الفوز بأي طريقة ممكنة لإحياء آماله في التأهل وإن كان أمله ضعيف للغاية, حيث يحتل فريق بلاتينيوم ستارز المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده نقطتين فقط, فيما يتصدر فريق مولودية الجزائر الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط.

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وكان فريق مولودية الجزائر قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج أرضه أمام فريق بلاتينيوم ستارز بهدف لمثله, وفي الجولة الثانية حقق فريق مولودية الجزائر الفوز على حساب ضيفه فريق الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد, فيما تعرض فريق بلاتينيوم ستارز لخسارة قاسية خارج أرضه أمام فريق أمبابان من سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي الجولة الثالثة تعادل فريق مولودية الجزائر سلبياً دون أهداف خارج أرضه أمام فريق أمبابان, فيما تعرض فريق بلاتينيوم ستارز لخسارة أخرى قاسية خارج أرضه وهذه المرة أمام فريق الصفاقسي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ, وفي الجولة الرابعة حقق فريق مولودية الجزائر الفوز على حساب ضيفه فريق أمبابان بهدفين مقابل هدف واحد, بينما تعادل فريق بلاتينيوم ستارز أمام ضيفه فريق الصفاقسي بهدف لمثله.