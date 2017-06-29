ملخص مباراة مصر المقاصة والنصر للتعدين في الدوري المصري الممتاز

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حقق فريق مصر المقاصة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق النصر للتعدين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد, وذلك ضمن مباريات الأسبوع ال 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز, ليُعزز بذلك فريق مصر المقاصة من مركزه الثاني في جدول الترتيب والمؤهل بدوره إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق مصر المقاصة السيطرة والإستحواذ على الكرة وحرمان ضيفه منها تماماً ومن ثم البحث عن تسجيل الأهداف من أجل تأمين مركزه الثاني في نهاية المطاف, وعند الدقيقة الثالثة والعشرين تحقق له ما أراد حينما سجل مهاجمه جون أنطوي أولى الأهداف عقب إنفراده بحارس مرمى فريق النصر للتعدين.

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ولم يتوقف فريق مصر المقاصة عند ذلك الهدف وإستمر في البحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تأمين النقاط الثلاث, وعند الرابعة والثلاثين نجح في مسعاه حينما تحصل على ركلة جزاء نفذها لاعبه أحمد الشيخ بنجاح مُحرزاً ثاني أهداف فريقه, ولكن فريق النصر للتعدين رفض الإستسلام فعند الدقيقة الثامنة والثلاثين تمكن من تقليص الفارق عبر لاعبه عبد الله الشحات الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن أي أحد من إيقافها ليُشعل اللقاء من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق مصر المقاصة من إعادة الأمور إلي طبيعتها حينما سجل الهدف الثالث له عند الدقيقة التاسعة والخمسين وذلك عبر مهاجمه جون أنطوي, أما في بقية دقائق اللقاء فقام لاعبوا فريق مصر المقاصة بمجاراة الوقت حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها تحصل فريق مصر المقاصة على ركلة جزاء أخرى نفذها مهاجمه جون أنطوي بنجاح مُحرزاً رابع أهداف فريقه ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية المباراة.