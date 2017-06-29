فان بيرسي يقترب من العودة إلي أحضان البريمرليغ

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن المهاجم الهولندي المخضرم روبين فان بيرسي لاعب فريق فنربخشة التركي حالياً بات قريباً من العودة من جديد إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وتحديداً بالإنضمام إلي فريق كريستال بالاس.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق كريستال بالاس الجديد, والذي يعتقد بدوره أن المهاجم المخضرم روبين فان بيرسي لا يزال قادراً على العطاء في دوري بحجم البريمرليغ, وخاصة وأنها ربما قد تكون السنة الآخيرة له في عالم كرة القدم قبيل إعتزاله بشكل نهائي في صيف العام المقبل 2018 م.

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ولعل ما سيدفع المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي صاحب ال 33 عاماً إلي مغادرة فريقه الحالي فنربخشة والإنضمام إلي فريق كريستال بالاس في الموسم المقبل وأخر موسم رياضي له على المستوى الشخصي, هو رغبته الشخصية في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده هولندا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م وخاصة وأنه سيكون المونديال الآخير له أيضاً.

وكان المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي قد شارك رفقة فريقه فنربخشة في 14 مباراة فقط في الموسم الماضي, كما لم يُسجل سوى 25 هدف في أخر موسمين على مستوى جميع المسابقات مما جعله يرغب في الرحيل بشدة عن صفوف ناديه التركي وخاصة مع الشحن والضغط الجماهيري الكبير المتواجد في تركيا بشكل عام.