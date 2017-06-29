بورنموث يتعاقد رسمياً مع المهاجم الإنجليزي المخضرم

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تعاقد فريق بورنموث الإنجليزي رسمياً مع المهاجم الإنجليزي المخضرم جيرمان ديفو قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في عقد يمتد لمدة 3 سنوات على أن يتقاضى المهاجم المخضرم راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 65 ألف جنيه إسترليني.

هذا وكان المهاجم جيرمان ديفو صاحب ال 34 عاماً قد أجرى مع نهاية الموسم الماضي الفحوصات الطبية اللازمة في مقر نادي بورنموث, ولكن تم تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة وقتها بسبب الخلاف بين المهاجم جيرمان ديفو وإدارة نادي سندرلاند حول الراتب الأسبوعي, إلا أن الخلاف في نهاية المطاف تم حله بين الطرفين ومن المتوقع أيضاً أن يقوم نادي بورنموث بتقديم مهاجمه الجديد إلي وسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي سيتم إقامته إما في مساء اليوم الخميس أو في صباح يوم غداً الجمعة.

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وكان المهاجم المخضرم جيرمان ديفو قد سجل 15 هدفاً رفقة فريقه سندرلاند في الموسم الماضي, ولكن ذلك لم يُساعد الفريق على تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي, مما جعل المهاجم جيرمان ديفو مضطراً إلي مغادرة النادي بأي شكل من الأشكال والإنضمام إلي أي نادي متواجد في البريمرليغ, وليس ذلك فحسب بل عليه أن يضمن أيضاً أن يُشارك بصفة أساسية طوال الموسم المقبل رفقة فريقه الجديد, وذلك في حالة أراد أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.