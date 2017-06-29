إيفرتون يقترب من إتمام رابع صفقاته الرسمية في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع المدافع الإنجليزي مايكل كين لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المدافع مايكل كين الذي كان يُشارك رفقة منتخب بلاده إنجلترا في الأونة الآخيرة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً, سوف يعود مباشرة إلي مدينة ليفربول من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم توقيعه العقد رسمياً مع إيفرتون وتقديمه إلي وسائل الإعلام.

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وبذلك يكون فريق إيفرتون قد نجح في هزيمة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان يُنافسه بقوة من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي, حيث كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد يرغب بشدة في ضم المدافع الواعد صاحب ال 22 عاماً إلي صفوف فريقه في الموسم المقبل, ولكن رغبة اللاعب في نهاية المطاف هي التي حسمت الصفقة لصالح فريق إيفرتون.

هذا وسوف تكون هذه هي الصفقة الرابعة الرسمية لفريق إيفرتون في الميركاتو الصيفي الحالي, بعدما تعاقد الفريق مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني, ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز والذي لديه هدفاً واضحاً مع فريقه في الموسم المقبل وهو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.