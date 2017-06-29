ملخص مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس القارات 2017 م

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تأهل المنتخب الألماني إلي الدور النهائي من مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وذلك عقب فوزه على حساب نظيره منتخب المكسيك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة, ليواجه بذلك المانشافت نظيره منتخب تشيلي في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وفي شوط المباراة الأول ضغط المنتخب الألماني منذ اللحظات الأولى بقوة باحثاً عن تسجيل هدف بشكل مُبكر والذي من شأنه سيجعله يُسيطر على اللقاء, وعند الدقيقة السادسة تحقق له ما أراد حينما سجل له اللاعب ليون غوريتزكا أولى الأهداف عقب إستغلاله ثغرة فادحة في دفاعات المنتخب المكسيكي.

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وفي الوقت الذي إنتظر فيه الجميع رد الفعل من جانب المنتخب المكسيكي ضرب المنتخب الألماني بقوة من جديد, وهذه المرة بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب ذاته ليون غوريتزكا أيضاً وبذات الطريقة تقريباً وسط دفاع مكسيكي تائه وغير مُركز تماماً وذلك عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء, وفي بقية دقائق الفترة الأولى هدأ إيقاع المنتخب الألماني قليلاً فيما بدا المنتخب المكسيكي عاجزاً عن فعل أي شئ ولو حتى تسجيل هدف واحد على الأقل.

وفي شوط المباراة الثاني عاد المنتخب الألماني يرفع نسقه من جديد من أجل تسجيل المزيد من الأهداف وتأمين تأهله إلي المباراة النهائية, وخاصة في ظل عجز واضح تماماً من جانب المنتخب المكسيكي بالرغم من الإمكانيات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها.

وعند الدقيقة التاسعة والخمسين ضاعف المنتخب الألماني من تقدمه بإحرازه الهدف الثالث والذي جاء عبر مهاجمه تيمو فيرنر قاضياً بذلك على أي أمل للمنتخب المكسيكي في بلوغ النهائي, وقبل نهاية المباراة بلحظات وتحديداً عند الدقيقة التاسعة والثمانين تمكن المنتخب المكسيكي من تسجيل هدفه الشرفي في المباراة والذي جاء عبر لاعبه ماركو فابيان, ولكن وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب الألماني رابع أهدافه وذلك عبر البديل أمين يونس.