موعد مباراة أهلي طرابلس وإتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يستعد فريق أهلي طرابلس الليبي لمواجهة ضيفه فريق إتحاد العاصمة الجزائري يوم غداً الجمعة في قمة مرتقبة من العيار الثقيل, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أهلي طرابلس المباراة وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الإنفراد بصدارة ترتيب المجموعة للإقتراب أكثر من ضمان التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, وهو بكل تأكيد سوف يكون الهدف ذاته لفريق إتحاد العاصمة والذي يحتل صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع فريق أهلي طرابلس حالياً, حيث يمتلك كلاً منهما في رصيده 7 نقاط ولكن التفوق في فارق الأهداف يصُب في صالح الفريق الجزائري مما سيجعل المباراة بينهما نارية للغاية.

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وكان فريق أهلي طرابلس قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعرضه لخسارة قاسية خارج أرضه أمام فريق إتحاد العاصمة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية تعادل فريق أهلي طرابلس سلبياً دون أهداف مع ضيفه فريق الزمالك المصري, بينما تعرض فريق إتحاد العاصمة للخسارة خارج أرضه أمام فريق كابس يونايتد من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة الثالثة حقق فريق أهلي طرابلس فوزاً كبيراً خارج أرضه على حساب فريق كابس يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين, فيما تعادل فريق إتحاد العاصمة خارج أرضه مع فريق الزمالك بهدف لمثله لكل فريق, وفي الجولة الرابعة كرر فريق أهلي طرابلس فوزه الكبير على حساب ضيفه فريق كابس يونايتد بذات النتيجة, بينما فاز فريق إتحاد العاصمة على حساب ضيفه فريق الزمالك بهدفين مقابل لا شئ.