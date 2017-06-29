ساوثهامبتون يشترط على مانشستر سيتي صفقة تبادلية من أجل التخلي عن مدافعه

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق ساوثهامبتون الإنجليزي قد إشترط على نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضرورة حدوث صفقة تبادلية بين الطرفين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث ستتضمن الصفقة إنتقال الظهير الأيسر الإنجليزي ريان بيرتراند من فريقه الحالي ساوثهامبتون إلي صفوف فريق مانشستر سيتي, وإنتقال المهاجم النيجيري كيلتشي إيهياناتشو من فريقه الحالي مانشستر سيتي إلي صفوف فريق ساوثهامبتون.

ويأتي ذلك في ظل الإصرار الكبير من فريق مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا على التعاقد مع الظهير الأيسر الواعد ريان بيرتراند في الصيف الحالي, مما جعل إدارة نادي ساوثهامبتون تُفكر في خطف لاعب من فريق مانشستر سيتي وهو المهاجم إيهياناتشو والذي لا يجد له مكاناً في التشكيلة الأساسية بصفة دائمة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

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ومن جهة أخرى تُحاول إدارة نادي ساوثهامبتون أيضاً الظفر بخدمات المهاجم النيجيري إيهياناتشو صاحب ال 20 عاماً بأقل سعر ممكن, حيث يبلغ سعر المهاجم حالياً في سوق الإنتقالات 25 مليون جنيه إسترليني, ولكن وفي حالة حصول فريق مانشستر سيتي على الظهير الأيسر ريان بيرتراند صاحب ال 27 عاماً فإن ذلك سوف يُقلل شيئاً ما من قيمة الصفقة, وخاصة وأن المدرب بيب جوارديولا قد أعرب عن رغبته في أكثر من مناسبة في ضم بيرتراند إلي صفوف فريقه.

هذا ومن المتوقع أن تتم الصفقة قريباً بالرغم من وجود صراع كبير من جانب عدة أندية من البريمرليغ مثل وست هام يونايتد وإيفرتون وليستر سيتي من أجل ضم المهاجم النيجيري إيهياناتشو.