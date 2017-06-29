تشيلسي في طريقه لخسارة لاعب أخر من صفوفه في الصيف الحالي

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي بات في طريقه لخسارة لاعب أخر من صفوف فريقه الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعد إقتراب اللاعب الهولندي الواعد ناثان أكي من التعاقد رسمياً خلال اليومين المقبلين مع فريق بورنموث الإنجليزي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن اللاعب ناثان أكي سوف يُوقع عقداً مع فريق بورنموث يمتد لمدة 5 سنوات, وذلك في صفقة ستصل قيمتها إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني علماً بأن اللاعب الهولندي كان مُعاراً في الدور الأول من عمر الموسم الماضي إلي فريق بورنموث, ومن ثم عاد من جديد إلي قلعة ستامفورد بريدج في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م وذلك بناءً على طلب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز.

Advertisements

ولكن ومع نهاية الموسم الماضي لم يتمكن الهولندي ناثان أكي في نهاية المطاف من إثبات نفسه في الفريق اللندني, ليتخذ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قراره النهائي بالإستغناء عن اللاعب في الصيف الحالي, وذلك نظراً لإحتياجه إلي الأموال الطائلة من أجل إستخدامها في تعاقدات الفريق في الميركاتو الحالي.

وبذلك لن يكون اللاعب ناثان أكي هو أول لاعب يرحل عن صفوف البلوز في الصيف الحالي, حيث سبقه القائد التاريخي للفريق جون تيري وسيلحقهما كلاً من النيجيري جون أوبي ميكيل والصربي برانيسلاف إيفانوفيتش والإسباني دييغو كوستا, ولكن وفي مقابل ذلك سيُجري أنطونيو كونتي العديد من التعاقدات الهامة والتي من شأنها ستُساعد الفريق الموسم المقبل.