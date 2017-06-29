تعرف على موعد مباراتي مصر مع أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 م

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قام الإتحاد الأوغندي لكرة القدم بتحديد موعد المباراة التي ستجمع منتخب أوغندا بنظيره وضيفه المنتخب المصري وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وسوف تُقام المباراة في العاصمة الأوغندية كمبالا في يوم 31 من شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2017 م, وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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أما مباراة العودة بين كلاً من المنتخبين والتي تأتي في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات فسوف تُقام في اليوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2017 م وذلك على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, علماً بأنها سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبكل تأكيد لا يوجد بديل أمام المنتخب المصري سوى تحقيق الفوز في اللقائين وذلك في حالة أراد التأهل إلي المونديال دون إنتظار نتائج بقية المنافسين, فإذا حقق أحفاد الفراعنة العلامة الكاملة من الجولة الرابعة والخامسة في تصفيات المونديال سيُصبح المنتخب المصري على بُعد 3 نقاط فقط من التأهل بشكل رسمي إلي كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 م.

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره في المرحلة النهائية من التصفيات بالفوز خارج أرضه على حساب منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد, وفي الجولة الثانية حقق الفوز على أرضه على حساب نظيره المنتخب الغاني بهدفين مقابل لا شئ, وعقب مواجهته أمام منتخب أوغندا ذهاباً وإياباً سيواجه منتخب الكونغو في الجولة الخامسة في مدينة الأسكندرية, ومن ثم يختتم مشوار التصفيات بمواجهة منتخب غانا في العاصمة الغانية أكرا في الجولة السادسة والتي قد تكون شكلية في حالة فاز المنتخب المصري بمبارياته الثلاث المقبلة.