مدافع إنتر يقترب من العودة إلي البريمرليغ من جديد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا لاعب فريق إنتر الإيطالي حالياً والذي كان مُعاراً في الموسم الماضي لفريق هال سيتي الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد مع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي رسمياً خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك عقب هبوط فريق هال سيتي مع نهاية الموسم الماضي إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي, مما جعل المدافع أندريا رانوكيا يرغب في مغادرة الفريق بأي طريقة ممكنة في الصيف الحالي والإنضمام لفريق أخر يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز, وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إيطاليا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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ولعل ما ساعده ربما على إتخاذ قرار الرحيل عن فريق هال سيتي هو وجود صراع كبير عليه من جانب فريق وست بروميتش ألبيون وفريق هادرسفيلد تاون الإنجليزي الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ, ولكن يبدو أن فريق وست بروميتش ألبيون هو الأقرب حالياً لخطف المدافع الإيطالي المخضرم وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 4,5 مليون جنيه إسترليني.

هذا ويمتلك المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا صاحب ال 29 عاماً عقداً مع فريق إنتر يمتد حتى صيف عام 2019 م, ولكن عدم رغبة نادي إنتر في تواجد المدافع في صفوف الفريق هو ما جعل رانوكيا لا يرغب في العودة من جديد إلي إيطاليا حتى لا يصبح مجرد لاعباً إحتياطياً وربما لا يُشارك أيضاً على الإطلاق.