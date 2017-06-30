موعد مباراة المريخ والهلال في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يشهد اليوم الجمعة قمة نارية من العيار الثقيل بين قطبي الكرة السودانية فريق المريخ السوداني وضيفه فريق الهلال السوداني, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الطرفان موقعة الكلاسيكو السوداني بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث والتي من شأنها أن تُعيد أياً منهما إلي أجواء المنافسة من جديد على إحدى البطاقات المؤهلة إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, حيث يحتل فريق المريخ حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 4 نقاط, فيما يحتل فريق الهلال المركز الرابع ويمتلك في رصيده نفس عدد نقاط غريمه ولكنه يتخلف بفارق الأهداف.

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وكان فريق المريخ قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعادله خارج أرضه أمام غريمه فريق الهلال بهدف لمثله, وفي الجولة الثانية تعرض فريق المريخ للخسارة على أرضه أمام فريق النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد, بينما تعادل فريق الهلال سلبياً دون أهداف خارج أرضه أمام فريق فيروفيارو من موزمبيق.

وفي الجولة الثالثة تعرض فريق المريخ لخسارة أخرى وهذه المرة خارج أرضه أمام فريق فيروفيارو بهدف وحيد مقابل لا شئ, فيما تعادل فريق الهلال خارج أرضه أمام فريق النجم الساحلي بهدف لمثله, وفي الجولة الرابعة فاز فريق المريخ على حساب ضيفه فريق فيروفيارو بهدفين مقابل هدف واحد, بينما تعادل فريق الهلال على أرضه أمام فريق النجم الساحلي بهدف لمثله.