يورغن كلوب يجد بديلاً أخر لظهير موناكو الأيسر

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي قد وجد البديل المناسب في مركز الظهير الأيسر من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وهو الظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون لاعب فريق هال سيتي الإنجليزي وذلك بعدما فشل فريق الريدز في الظفر بخدمات الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو الفرنسي والذي يبدو أنه بات في طريقه للإنتقال إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وهو الأمر الذي جعل المدرب الألماني يورغن كلوب يبحث عن مدافع بديل مناسب بأسرع وقت ممكن من أجل ضمه في الصيف الحالي قبيل إنطلاقة فترة المعسكر الصيفي لفريق الريدز في شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2017 م, وخاصة وأن الفريق سيبدأ موسمه مضغوطاً بعكس أي فريق إنجليزي أخر حيث سيخوض الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا, والذي من شأنه أن يُحدد قدراته في الموسم المقبل إما أن يكون مُنافساً على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ومُشاركاً في دور المجموعات من دوري الأبطال أو لا يتمكن من التأهل ويُصبح موسمه عصيباً.

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هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة صفقة إنتقال الظهير الأيسر أندي روبيرتسون إلي قلعة أنفيلد رود حوالي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني, ولكن ما هو مؤكد أن إدارة النادي لن تُمانع دفع أي مبلغ من أجل التعاقد مع ظهير أيسر في ظل إقتراب رحيل الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو عن صفوف الريدز في الصيف الحالي.