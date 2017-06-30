برشلونة ينضم إلي الصراع على جناح موناكو الواعد

Advertisements

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق برشلونة الإسباني قد إنضم إلي الصراع من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, علماً بأن فريق أرسنال الإنجليزي وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير يتصارعان منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي.

ولكن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت مؤخراً أن فريق توتنهام هوتسبير قد إنسحب من الصفقة تماماً نظراً لمغالاة إدارة نادي موناكو في سعر اللاعب, وإضافة إلي ذلك تم رفض عرض فريق أرسنال المُقدم لنادي موناكو في مطلع الأسبوع الحالي, ليصبح الطريق مفروشاً بالورود للفريق الكتالوني من أجل حسم الصفقة.

Advertisements

علماً بأن نادي البارسا إذا أراد حسم الصفقة قبل أي فريق أخر فعليه أن يدفع القيمة المالية التي تُطالب بها إدارة نادي موناكو من أجل التخلي عن لاعبها في الصيف الحالي, وهي حوالي 30 مليون جنيه إسترليني وهو ما يبدو ليس صعباً على إدارة النادي الكتالوني, ولكن وبكل تأكيد فإن إدارة البارسا سوف تُحاول أيضاً التخفيض من قيمة الصفقة ولو قليلاً نظراً لرغبتها في ضم اللاعب.

هذا وكان الفرنسي توماس ليمار صاحب ال 21 عاماً قد ساهم في فوز فريقه الحالي موناكو بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي, كما ساهم أيضاً في وصول فريقه إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا والدور النهائي من كأس الرابطة الفرنسية والدور نصف النهائي من كأس فرنسا, مما جعله محط أنظار العديد من كبار الأندية الأوروبية وخاصة وأنه تم إستدعائه إلي صفوف المنتخب الفرنسي الأول.